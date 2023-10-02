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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام سباهان أصفهان بدوري الأبطال

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أعلن الجهاز الفني لاتحاد جدة السعودي بقيادة البرتغالي نونو سانتو، عن تشكيل العميد الرسمي لمواجهة سباهان أصفهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اَسيا.

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تشكيل اتحاد جدة أمام سباهان

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: عمر هوساوي، العليان، حسن كادش، أحمد بامسعود.

الوسط: مهند الشنقيطي، فابينهو، نجولو كانتي.

الهجوم: إيغور كورنادو، رومارينهو، عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل اتحاد جدة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مواجهة اتحاد جدة وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُنقل المباراة من داخل السعودية عبر قناة SSC1 HD المشفرة، بينما ستُذاع المواجهة عبر قناة "beIN Sports AFC HD" لبقية المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن النتظر أن يخوض اتحاد جدة لقاء اليوم بحثًا عن تأكيد جدارته بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط حيث يسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات والمنافسة بقوة على التتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة .

ويقع العميد في المجموعة الثالثة والتي تضم إلى جانبه كلاً من فرق القوة الجوية العراقى وأولماليك الأوزبكى بجانب سباهان أصفهان الإيراني.

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