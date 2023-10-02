قومى المرأة بالبحيرة ينظم دورات تدريبية لتمكين السيدات

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، برئاسه المهندسة زكيه رشاد مقررة الفرع البحيرة سلسلة من الدورات التدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصادياً

حيث تم تنفيذ 10 دورات تدريبيه بمركز الدلنجات بقرى( البستان - كوم زمران - زمران النخل - منشأه أبو وافيه - الحجر المحروق - العلاميه - الوفائية - أبو سعيف - الطيرية - درسه) ليصبح اجمالى الدورات المنفذة30 دورة وقد استهدفت تلك الندوات 750سيدة.

و تهدف تلك الدورات إلى تعريف السيدات بمبادىء ريادة الأعمال، ودورة حياة المشروع، وخطوات المشروع ومصادر التمويل ، والمهارات الواجب توافرها في رائدة الاعمال ،ومهارات التفاوض والابتكار والتخطيط للمشروع وادارة الوقت وكيفية اعداد نموذج العمل التجاري .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلباً أساسياً وضرورياً في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات إجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى السوق.