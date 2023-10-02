إتمام 75% من إنشاءات كوبري الرياح فى قنا

قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن ، إن مشروع إنشاء كوبرى الرياح يجرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه ، وبلغت النسبة التنفيذية للكوبري 75 % .

وعقد محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدينة قنا ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد حسين رئيس هيئة الطرق والكباري والمهندس محمد اسماعيل مدير عام مساحة قنا وطارق لطفي رئيس مدينة قنا ومهندسي الشركة المنفذة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ، ، أن إنشاء الكوبرى يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن وحضارى تلبية لاحتياجات مواطنى المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، حيث يسهم الكوبرى فى تحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتوفير الوقت والجهود على السائقين، والقضاء على الاختناقات المرورية