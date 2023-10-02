أمريكية التصميم.. السيسي يروي قصة إنشاء مستشفى عالمية بفكرة من رجل أعمال

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي أطراف الحديث من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمة ألقاها بجلسة العدالة الاجتماعية والصحة في اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، نقلتها قناة إكسترا نيوز.

وقال الرئيس السيسي إنه يوجد فرقًا بين الفكرة والتنفيذ، متطرقًا إلى كشف كواليس لقاء جمعة بالدكتور أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء والذي خطط لتأسيس جامعة زويل بعد أحداث 2011 وتعرضت لمضايقات قانونية.

وأكد السيسي أن زويل أخبره عن نيته بإتمام الجامعة عن طريق الهيئة الهندسية، فطلب منه الرئيس قائلًا: “هل تضمن تبرعات للجامعة تغطي التكلفة الإنشائية لها فأجابه بالإيجاب وكان معه مبلغ قدر بـ 500 مليون جنيه رغم أن برنامج الجامعة ضخم للغاية”، مردفًا: “كل فكرة تحتاج إلى دراسة وإصرار في الاستكمال وهذا ما لم يحدث”.

وذكر في سياق متصل، إلى طرح رجل أعمال فكرة عليه عبارة عن مستشفى أجرى تصميماتها في أمريكا وطلب منه أن تبنيها الهيئة الهندسية، فرد عليه: “فكرتك غير قابلة للنجاح حيث تحتاج إلى 20 مليار جنيه هتقدر تجيبهم، فعدد الأسرة فيها 20 ألف وتحتاج إلى 2 إلى 3 مليارات تكاليف تشغيلها”.

وأردف: “أخبرني أنه يمتلك مليار ونصف وقادر على جمع بقية المبلغ من رجال أعمال آخرين، فقلت له ماشي رغم أنها لن تنجح لكن سآخذ منه الفكرة غير القابلة للنجاح وأنجحها”.