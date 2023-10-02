فيتوريا يكشف طموح لاعبي الفراعنة مع المنتخب المصري

أوضح البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، طموح لاعبي الفراعنة خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات المخيبة للاَمال خلال الاَونة الأخيرة.

وكان المنتخب المصري قد تعرض للخسارة من نظيره التونسي في المباراة الودية التي أقيمت بالقاهرة خلال الشهر الماضي بنتيجة 3/1، لتبدأ الجماهير المصرية في طرح التساؤلات حول المستوي الذي وصل إليه الفراعنة.

تصريحات فيتوريا

تحدث فيتوريا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية، حيث قال: "نرى أن هناك إيجابيات كثيرة أولاً، فحينما أتناقش مع اللاعبين أشعر بأن هناك رغبة عارمة تتملكهم لصنع تاريخ كبير لمصر، واستكمال مسيرتهم الاحترافية بلقب دولي ولهذا فإن اللاعبين متحمسون للغاية للبطولة".

وتابع: "في المقابل طريق الفريق كان إيجابياً على مستوى النتائج، لذلك سنحاول صناعة مزيج بين لاعبين جدد وآخرين ينضمون لأول مرة".

وأردف: "في هذه المرحلة من المهم أن نكون محظوظين بما يكفي خصوصاً عندما يكون هناك إصابات بحيث يتاح للمدرب اختيار أفضل اللاعبين لتنفيذ أفكاره، ولكن مع الأسف في المعسكرات الأخيرة لم تكن متاحة لنا هذه الإمكانية، فكان دائمًا يغيب عنا مصابين وهم لاعبين مهمين في الفريق".

الجدير بالذكر أن فيتوريا طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة انضمام جميع اللاعبين للمعسكر القادم للفراعنة، بعد أزمة عدم انضمام لاعبي الأهلي لمباراتي إثيوبيا وتونس.