مباحث المُصنفات تقبض على مُدير 8 قنوات فضائية غير مرخصة

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة عدد (8) قنوات فضائية مختلفة المحتوى "بدون ترخيص"تبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيا.

كما أنه مُحتوى مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المصرية والأجنبية مستخدمًا برامج "مقلدة ومنسوخة" منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بالمخالفة للقانون.

متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (مالك القنوات) وبالتفتيش فى حضوره تم العُثور على (2 جهاز لاب توب - عدد من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إدارة القنوات الفضائية –مبلغ مالى-عدد 6 بطاقات ائتمان لبنوك مختلفة – 2 دفتر شيكات باسم المتهم) .. وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.