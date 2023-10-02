نائب محافظ الفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بمركز أبشواي

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وبحضور المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، اللقاء الجماهيري الاسبوعي لخدمة المواطنين بديوان الوحدة المحلية لمركز أبشواي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتواصل الدائم مع المواطنين وبحث شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وخلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بمركز ابشواي بحث نائب المحافظ عدد من شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وبعض الشكاوى الخاصة بقسم الإشغالات وتراخيص المباني والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وذلك بحضور نواب رئيس المركز ومدير المكتب الفني والعلاقات العامة ومديري القطاعات الخدمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الطلبات عبارة عن طلب مقدم من احد المواطنين بإطلاق اسم والده الشهيد علي أحد مدارس قرية العجميين وهو احد أبطال حرب أكتوبر 1973 وبناء عليه تم ادراج الطلب لمناقشته خلال المجلس التنفيذي القادم، كما تضمنت طلبات المواطنين عدداً من طلبات السماح بترخيص أكشاك كمصدر دخل للأسر الأولى بالرعاية.

توفير فرص عمل لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بمركز أبشواي

ووجه نائب المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي بتنفيذ مشروعات منزلية لأصحاب الطلبات في ظل برنامج ( فرصة ) والذي يعد أحد البرامج الإجتماعية المقدمة لمساعدة القادرين للعمل على الانتقال من مرحلة الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي، ويقوم علي التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية والتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة وعليه تم التوجيه بتوفير مشروع ماكينات خياطه لتوفير لها حياة كريمة.

كما تم مناقشة عددا من طلبات صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الفقيرة وغير القادرين على العمل، وعلى الفور وجه نائب المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي لفحص الطلبات المقدمة واتخاذ الاجراءات القانونية نحو صرف المعاش للمستحقين والمستوفين الشروط من الأسر الاولي بالرعاية ضمن برنامـج (تكافل وكرامـة) الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعي للأسر الفقيرة التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، والأسر غير القادرة على إنتاج الدخل مثل الأيتام والأرامل والمعجزين العاجزين عن العمل في أي قطاع.

كما تضمنت الطلبات المقدمة طلبات لبعض المرضي لإجراء فحوصات طبية وتوفير علاج وتم توجيه الحالات إلى المستشفي العام لمتابعة الحالة الصحية وتوفير العلاج المناسب لهم، وكذلك طلب من حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير جهاز تعويضي للركبة وعلى الفور تم التوجيه بتوفيره له لتسهيل الحركة والتنقل ومساعدته على لتلبيه احتياجاته اليومية بسهولة ويسر.