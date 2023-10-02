الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسطورة ليفربول يقدم الإشادة لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أثنى أسطورة نادي ليفربول، جون ألدريدج، على أداء محمد صلاح خلال مواجهة الريدز أمام توتنهام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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وكان ليفربول قد تعرض للهزيمة من توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، ليفقد فرصة الصدارة لأول مرة له هذا الموسم.

وأكد ألدريدج في مقال له عبر صحيفة "Sunday World" البريطانية، أن ليفربول كان قادرًا على التسجيل خلال مواجهة توتنهام على الرغم من تعرض الريدز للطرد خلال المواجهة.

وكتب ألدريدج: "الجميع كان لديهم شعور بإن ليفربول يستطيع التسجيل من هجمات مرتدة على الرغم من تعرض أحد لاعبي الريدز للطرد في المباراة".

وأضاف: "محمد صلاح لم يدخر جهدًا، فاللاعب كان يركض بسرعة كبيرة مما أقلق دفاعات توتنهام بخطورته".

وعن مواجهة توتنهام، قال: "يجب على الريدز النهوض سريعًا، كما أنه لا يجب عليه الوقوف كثيرًا أمام تلك النتيجة، باعتبارها لن تتكرر مرة أخرى، لأنني أحب حقًا ما يقدمه هذا الفريق الموهوب والشجاع".

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