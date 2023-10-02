السيسي: تربية الطفل داخل الأسر البديلة أفضل من دور الرعاية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأسر المتوسطة الدخل التي تعلم الأطفال الذين يفتقدون أسرهم أفضل من تعليم دور الرعاية المجتمعية التي تضم 100 أو 200 طفل.

ونوه في كلمة ألقاها خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، نقلتها قناة إكسترا نيوز، إلى أنه من المؤكد أن الأطفال تحت قيادة جيدة في دار الرعاية، لكن الرعاية التي تقدمها أسرة واحدة للأطفال والفتيات لا تعادل دار الرعاية.

وسرد أنه خلال تدريبه في دورة عسكرية في الولايات المتحدة ذهب إلى قرية حيث وجد دار رعاية لأطفال مختلفة تمامًا عن دار الرعاية الموجودة في مصر حيث لا توجد أجنحة.

وبين أن السلطات هناك تريد توفير بيئة اجتماعية قريبة قدر الإمكان من الواقع لتربية الأطفال العاديين الذين سيكبرون بعد مدة ويصيرون شبابًا ورجالًا.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه على رعاية واحترام الأيتام، مردفًا: “احترام الأيتام ورد في القرآن الكريم كما لو كان شرطا مقدسًا للدولة والمجتمع لخدمتهم”.