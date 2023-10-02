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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البيئة تنظم حملات تفتيشية لتنفيذ قرار منع الصيد بالمحميات الطبيعية

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

 نظمت وزارة البيئة من خلال محمية أشتوم الجميل حملة تفتيشية للتأكد من تنفيذ قرار منع الصيد بالمحميات الطبيعية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفي إطار الاحتفال بيوم العالمي للطيور المهاجرة.

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  وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات بمناطق متفرقة من المحمية متمثلة في وجود شباك صيد  كذلك ضبط صقر من نوع العوسق عالق الشباك. 

 وعلى الفور قام فريق إدارة الحملة بسرعة التعامل مع الموقف وإزالة الشباك وتحرير الصقر المضبوط وتوفير الرعاية الصحية والتأكد من قدرته على مواصلة حياته في بيئته الطبيعية وإطلاقه. 

 ومن ناحية أخرى نجح فريق إدارة محمية أشتوم الجميل بإعادة إطلاق البجعة البيضاء الكبيرة great white pelican والتي سبق ضبطها لدى أحد محلات بيع الأسماك بمدينة بورفؤاد بعد توفير الرعاية الطبية والغذائية لها لمدة شهرين لاستعادة قدرتها الحيوية. 

 جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، مرتين كل عام، خلال السبت الثاني من شهرى مايو وأكتوبر، حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف.

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