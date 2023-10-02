سلطان الجابر: استثمارات تكنولوجيا الطاقة النظيفة بلغت 1.7 تريليون دولار في 2022

قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، والرئيس المعيَن لمؤتمر الأطراف "COP28"، إن أكثر من 20 شركة نفط وغاز عالمية أبدت استعدادها لوضع هدف للوصول لصافي صفر انبعاثات قبل عام 2050.

وناشد “الجابر" خلال كلمته الافتتاحية في النسخة التاسعة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2023، قطاع النفط والغاز لدعم النمو والتقدم والعمل المناخي الفعال من خلال تعزيز جهود خفض الانبعاثات، قائلا: "ندعو شركات النفط والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة للمشاركة في العمل المناخي، لأنها تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، ولديها المعرفة والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال اللازم، ونشجعها على استغلال فرصة COP28 كمنصة انطلاق لإثبات أنها جزء أساسي من الحل".

ارتفاع درجة حرارة الأرض

وتابع: “تسريع تحقيق انتقال عادل ومنظَّم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية هو أولوية رئيسية في خطة عمل رئاسة COP28 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية”.

ونوه إلى أن العالم بحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43٪ بحلول 2030 لتفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية، مناشدا مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاوات بحلول عام 2030، لأن هذا الهدف يحظى الآن بدعم 85 بالمئة من اقتصادات العالم.

الاستثمارات في تكنولوجيا الطاقة النظيفة

وأشار إلى أن الاستثمارات في تكنولوجيا الطاقة النظيفة بلغت مستوى قياسيا قدره 1.7 تريليون دولار في العام الماضي، مضيفا: "من المخطط إضافة 440 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى شبكات الكهرباء هذا العام وهي أكبر زيادة سنوية في التاريخ".

وشدد والرئيس المعيَن لمؤتمر الأطراف "COP28، على ضرورة العمل الجماعي لتجاوز العقبات التي تعوق استخدام الهيدروجين على نطاق تجاري وتوسيع نطاق تطبيق تقنيات التقاط الكربون.