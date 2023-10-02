هشام نصر يوجه رسالة للاتحاد المصري بشأن قائمة الأجانب

وجه هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد السابق والمرشح على عضوية انتخابات الزمالك المقبلة في القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب.

وشدد نصر في تصريحات تلفزيوينة أنه يطالب بتخفيض اللاعبين المحترفين لأثنين فقط بدلًا من 5 محترفين، وذلك بسبب الضرر الذي تتسبب به على منتخب مصر.

تصريحات هشام نصر

قال هشام نصر: "أطلب بإن تنخفض قائمة اللاعبين الأجانب لأثنين فقط لكل فريق في الدوري المصري، فوجود 5 لاعبين في كل فريق يضر مستوى منتخب مصر".

وتابع: "الثلاثة لاعبين الأجانب يحصلون على فرصة للمشاركة على حساب لاعبين آخرين مصريين".

وأكمل: "لا يبنغى المقارنة بين الدوري المصري والدوريات القوية كالإنجليزي والإسباني وغيره، أين مستوى منتخب مصر الآن؟".

وعن الأندية التي تمتلك الأموال مقارنة بغيرها الفقيرة، قال: "الأندية الغنية هي التي تمتلك 5 محترفين، كما أرغب في أن يكون محترفو الزمالك أفضل من الموجودين حاليًا، كان يوجد فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، وفريق فاز ببطولتين للدوري، وبدلاً من البناء عليهم، تم الاستغناء عنهم".

الجدير بالذكر أن الزمالك يو اجه عدد من الأزمات الخاصة بلاعبيه المحترفين، والذين لم ينجح العديد منهم في إثبات أنفسهم.