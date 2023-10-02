السيسي: الجمعيات الأهلية أقدر من الدولة في التجاوب مع المجتمع

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى إجراء تحقيق عادل وتشكيل اللجان لضمان حصول المتزوجات ذوات الاحتياجات الخاصة على معاشين إذا كانت مؤهلة.

والتقط الرئيس عبدالفتاح السيسي أطراف الحديث ليطالب وزير المالية الدكتور، محمد معيط، المساهمة في القضية، مؤكدًا أن هناك 300 ألف امرأة بحاجة للدراسة وأن الرقم المالي قد يصل إلى 1.5 مليار دولار.

فيما لفتت القباج إلى أن ملف دعم الغارمات ذو حدين وأنه تم الإفراج عن 5784 غارمة، منوهة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يحتاج تطويرًا كثيرًا، موضحة أنه خلال السنوات الأخيرة زادت التمويلات الخاصة به إلى 26 مليار جنيه خلال عام 2022.

وشكر الرئيس السيسي خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من جلسة “بين الرؤية والإنجاز”، بمؤتمر حكاية وطن، وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة نيفين القباج على جهودهما القوية في السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى أن عرضت إنجازاتها بطريقة شيقة للغاية.

وشدد على أنه يجب تقديم كل الشكر والامتنان لمنظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا رئيسًا في المجتمع المصري، وأنه لا ينبغي لأحد أن يُسيء إلى هذه المنظمات، لأن معظم جهودها تقوم على الثقة.

وأوضح الرئيس السيسي أن بيان وزير التضامن الاجتماعي حول المنظمات غير الحكومية يجب أن ينتبه إلى هذا الملف، مضيفا أنه مهم للغاية في الوقت الحالي، خصوصًا في ظل الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في المجتمع في العصر الحالي، مواصلًا: “الجمعيات الأهلية أقدر من الدولة على التعامل مع المجتمع”.