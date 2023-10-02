إزالة فورية لحالتي تعد بقرية أبوعمرو بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بمركز قنا، برئاسة وائل أبوالعباس، من تنفيذ عدد ٢ حالة إزالة بمساحة ٣٩٥ متر حالة تعد على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت وتشوينات طوب أبيض ورمل.

وأوضح اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكل حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.