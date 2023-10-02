رابط وطريقة تقديم المباحث العامة 1445

تصدر تقديم المباحث العامة 1445، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بعدما أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة، عن وظائف المباحث العامة 1445 برتبة عريف وجندي من حملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، عبر منصة أبشر توظيف.

موعد تقديم المباحث العامة 1445

مباحث العامة

ونوهت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، أن التقديم المباحث العامة 1445، متاح الآن، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المُقبل.

وظائف المباحث العامة 1445

وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودية، أن وظائف تقديم المباحث العامة 1445، تتمثل في رتبة عريف لحملة الدبلوم، ورتبة جندي ويتم توفيرها لحملة الثانوية العامة فما يزيد.

شروط التقديم في وظائف المباحث العامة

وأوضحت رئاسة أمن الدولة السعودية، أنه يجب على المتقدم على الوظائف الشاغرة، أن يتحلي بالشروط التالية:

سعودي الجنسية، كذلك الأب والأم يحملنان نفس الصفة.

العمر المقبول من 18 عاما وحتى 25 عاما.

الطول المطلوب هو 168 سم ويجب أن يتناسب الطول مع الوزن.

حسن السير والسلوك.

عدم صدور ضد أحكام قضائية.

أن يتوفر لدي المتقدم للمؤهلات المطلوبة.

عدم العمل بالوظائف الحكومية.

أن يكون لائق طبيا.

عدم مضي أكثر من 5 سنوات على حصول على الثانوية العامة.

اجتياز اختبارات القدرات العامة والتحصيلي.

التسجيل بكافة البيانات الصحيحة.

رابط تقديم المباحث العامة 1445

ويمكن التقديم على وظائف المباحث العامة 1445، عبر أبشر للتوظيف من خلال الرابط التالي : "اضغط هنــــــــــــــا".

خطوات تقديم المباحث العامة 1445

الدخول على منصة أبشر للوظائف عن طريق الضغط هنا.

كتابة كافة البيانات الشخصية.

النقر على أيقونة تقديم المباحث العامة.

تسجيل الرتبة المناسبة.

كتابة رقم الهاتف.

استكمال الطلب والإرسال.



