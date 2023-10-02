السيسي يوجه بمضاعفة دعم الأيتام لـ3.5 مليار جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على دراية بالوضع الذي تعاني منه مصر، مشيرًا إلى أن الأطفال الأيتام بحاجة إلى الدعم والرعاية، وأننا نفعل ما يتعين علينا القيام به لتجنيب الأيتام الخطر.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وزير المالية محمد معيط، قائلًا: "يا دكتور معيط، تعزيز رقم الدعم للأيتام في مصر واجب علينا"، مردفًا: "هذا الرقم هو 1.750 مليار دولار سنويا بالتعاون مع المجتمع المدني".

وتابع الرئيس السيسي: "سنوفر 3.5 مليار جنيه إضافية للوصول إلى رقم 1.750 مليار جنيه لدعم الأيتام"، مضيفًا: "محدش بيجيب حاجة من جيبه، دا جيب مصر".

فيما قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمة ألقتها خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي، نقلتها قناة إكسترا نيوز، إن برنامج تكافل وكرامة هو برنامج استثماري في البشر، منوهة إلى أن أكثر من 18 مليون طفل يستفيدون من البرنامج.

ونوهت إلى أنه يجب تطوير الوزارة وميكنتها وتطوير البنية التحتية، إذ إن الدولة تتحرك بشكل أسرع من أدوات العمل الحالية لوزارة التضامن في مواجهة مشكلة الاكتظاظ السكاني.

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وزير المالية محمد معيط وقال: "الدكتور معيط، تعزيز عدد الدعم للأيتام في مصر"، تعليمات لزيادة الدعم للأيتام. وقال السيسي في كلمة ألقاها في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة لمؤتمر حياة وطن" هذا الرقم هو 1.750 مليار دولار سنويا بالتعاون مع المجتمع المدني". وتابع الرئيس السيسي: "سنوفر 3.5 مليار جنيه إضافية للوصول إلى رقم 1.750 مليار جنيه لدعم الأيتام"، مضيفًا: "محدش بيجيب حاجة من جيبه، كله من جيب مصر".