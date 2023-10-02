جامعة أسيوط: انطلاق القافلة التنموية الشاملة بعنوان "وصال الخير"

ضمن احتفالات اكتوبر ..

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن إطلاق الجامعة، يوم الأربعاء، لقافلة تنموية شاملة إلى قرية شطب بأسيوط، وذلك تحت عنوان "وصال الخير"، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من الكليات العملية والنظرية.



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن انطلاق القافلة يأتي تزامن مع احتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيد، ودعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تكثيف أنشطة القوافل التي من شأنها دعم القرى والنجوع في محافظات الصعيد والأماكن النائية، وتعزيز أسس التنمية المستدامة، وهو ما تحرص جامعة أسيوط على الوفاء به انطلاقا من مسئوليتها الوطنية والتنموية في خدمة مجتمعها المحيط.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التي يتم اطلاقها تحت عنوان "وصال الخير"، تعد واحدة ضمن سلسلة من القوافل المتعاقبة تحت نفس الاسم، والتى سوف تجوب القرى والنجوع فى محافظة أسيوط، والمحافظات المجاورة، وهو ما يعد أول أنشطة الجامعة فى العام الجامعى الجديد 2023 /2024، وإعلاء للشعار الذى أطلقه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة "بعلمك وعملك... تبنى بلدك" ليكون شعاراً لعمل كل قطاعات وكليات الجامعة خلال العام الدراسي الجديد، مضيفا أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع المديريات المختصة بالمحافظة ومن المقرر أن تمتد ليوم واحد وتشمل خدمات موسعة في عدد ممن المجالات تتضمن الكشف الطبي بتخصصات الرمد والجراحة والباطنة والأطفال وطب الأسنان والتوعية بأمراض الأورام، إلى جانب فريق طبي للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والوسائل المناسبة للسيدات للمشاركة في تنظيم النسل، إلى جانب خدمات بيطرية تشخيصية وعلاجية متنوعة تقدمها كلية الطب البيطري، كما أنه من المقرر أن تتوجه القافلة لإحدى مدارس شطب حيث يشارك فريق عمل من كلية التربية الرياضية في تنفيذ نشاط للتقييم والتوعية في مجال الصحة البدنية عند الأطفال وفحص القوام، كما يشارك فريق آخر من كلية التربية النوعية بتنفيذ أنشطة فنية بمشاركة أطفال المدرسة.

ومن المقرر أن تتضمن القافلة عددا من اللقاءات التوعوية للمزارعين وأهالي القرية في المجالات الزراعية والبيطرية والاجتماعية من أجل رفع الوعي وكذلك تعزيز الشعور بالانتماء لدى الأطفال، كما تشارك وحدة التضامن الاجتماعي في الجامعة بنشاط متميز يتضمن حملة لطرق الأبواب للتعريف بالقافلة وخدماتها وكذلك التوعية بأسس "التربية الأسرية الإيجابية" بأسلوب مناسب ومعلومات بسيطة للأهالي في ضوء "برنامج التربية الأسرية الإيجابية" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع اليونيسيف، والذي يتضمن معلومات عن كيفية الاعتناء بالنفس، وطرق الحماية من العدوى، والغذاء الصحي السليم، وسبل التربية السليمة للأطفال ودعمهم نفسيا وأسريا، وأهمية الحركة كجزء من النظام اليومي.