قطاع الصحة.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم الثالث على التوالي في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وركز المؤتمر في يومه الأول على محاور الاقتصاد، واليوم الثاني على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، واليوم الثالث والأخير على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، وقطاع الصحة والعدالة الاجتماعية.

وترصد "الوفد" في هذا التقرير، أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بقطاع الصحة.

تطوير قطاع الصحة

مشروع مشتقات البلازما كان حلمًا بدأ عندما كنت وزيرًا للدفاع.

الدولة لم تستطع تنفيذ مشروع مشتقات البلازما حتى جاءت جائحة كورونا التي غيرت الفكر العالمي.

المتبرع بمشتقات البلازما هياخد على "رقم معتبر".

وزارة الصحة تحتاج ميزانية 1.3 تريليون جنيه، للإنفاق على الصحة مثل الدول متوسطة الدخل، و 5 تريليون جنيه لتكون مثل الدول المتقدمة.

السيسي: بقول للناس اللي بتدخل مستشفى ومتعجبهاش البلد هتجيب لما يكون معاها وعلشان يكون معاها لازم تشتغل ليل نهار.

الدولة حريصة على إنشاء الصناديق من أجل استثمار أموالها والاستفادة منها في المشروعات.

الأموال الموجودة في الصناديق مثل تحيا مصر، وقناة السويس، تحت إشرافي الشخصي.

مفيش برنامج شفته بيتكلم عن العادات الصحية والرياضية.

السيسي عن أورام الثدي: إحنا هنعلم الناس إزاي تكشف على نفسها.

التغيير ليس بالهدم بل بالعمل والكفاح والصبر.