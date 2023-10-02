استمرار حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة شركة بمدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة شركة لسرقتها 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأدلى أحد المتهمين بإعارافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بالسطو المسلح على شركة فى مدينة نصر، وأنه كان يعمل بشركة شحن وتم فصله منها وعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية، واختمر فى عقله سرقتها لعمله بخط سير سيارات الشركة.

وأضاف المتهم أنه أتفق مع 5 أشخاص على سرقة أموال الشركة وتقسيم الأموال فيما بينهم، حيث انتظر سيارة الشركة فى الطريق المعتاد السير فيه، واشهروا الأسلحة البيضاء فى وجه الموظفين واستولوا على الأموال ثم فروا هاربين.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة شحن بدائرة القسم) بتلقيه اتصالا هاتفيا من (موظفين بالشركة) أبلغوه بأنهم عقب إستلامهم مبلغ مالى وقدره (850 ألف جنيه) من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقر الشركة الكائن بدائرة القسم، وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة "تابعة للشركة" فوجئوا بسيارة "لم يتمكنوا من التقاط أرقام لوحاتها " تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بالإتفاق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة حيث قاموا باستئجار سيارة واستقلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقعة.