محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة ، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدا على أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي للمحافظة يعد أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

واستعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن إبراز حجم الانجازات التي تقوم بها الدولة فى كافة المجالات ، وحصر المشروعات التي تم الانتهاء منها وجاهزة للافتتاح، كما قام ممثلو وحدة التنفيذ المحلية بمناقشة موضوع الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة سوهاج 2030، وكذا مناقشة الموقف الخاص بمصانع أخميم الإنتاجية وسبل تطوير ودعم تلك المصانع.

تناول الاجتماع أيضا عرض جامعة سوهاج لمقترحات الجامعة بشأن المشاركة فى اختيار قرية أم دومة من قبل وزارة التخطيط للمشاركة في مبادرة القرية الخضراء وسبل مساهمة الجامعة، واختتم الاجتماع بمناقشة الفرص والتحديات الخاصة بمشروعات المحافظة الانتاجية وسبل تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات.