محمد أمين: 22% ارتفاعا في إيرادات دل تكنولوجيز

قال محمد أمين نائب الرئيس الأول لشركة Dell Technologies لمنطقة وسط شرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن إيرادات شركة دل تكنولوجيز ارتفعت بنسبة 22٪ وقد بلغت الإيرادات 22.9 مليار دولار.

أضاف أمين خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى دل تكنولوجيز، الإثنين، أن دل لديها حلول تساعد العملاء أكثر من المنافسين في المستقبل.

تابع أمين أن دل ستصبح من أكبر 3 شركات في العالم كما أننا على الطريق الصحيح رغم الأزمة الاقتصادية العالمية

أشار إلى استمرار استمرار في تطوير المنتجات ونتوقع ارتفاع حجم المبيعات في النصف الثاني من العام

تابع أن أقل حصة لدى دل في مصر 38% وضع جيد في مصر .الفريق يؤدي أداء ممتاز، ونتغلب على العوائق بمساعدة شركاءنا

قال نحاول التكيف مع الظروف الموجودة لم نقلل أي اعداد ولم نقلل الاستثمار.

وعن الذكاء الاصطناعي المسؤول، قال إن هناك تخوفات أكثر خصوصا لو بدأ يشعر، وسيتم السيطرة على مشاعر الذكاء الاصطناعي.