"وصال الخير" قافلة تنموية شاملة لجامعة أسيوط بقرية شطب

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، عن إطلاق الجامعة، يوم الأربعاء القادم، لقافلة تنموية شاملة إلى قرية شطب بأسيوط، وذلك تحت عنوان "وصال الخير"، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة عدد من الكليات العملية والنظرية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى أن إنطلاق القافلة يأتى تزامناً مع احتفالات الجامعة بإنتصارات أكتوبر المجيد، ودعماً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسيىة فى تكثيف أنشطة القوافل التى من شأنها دعم القرى والنجوع فى محافظات الصعيد والأماكن النائية، وتعزيز أسس التنمية المستدامة، وهو ما تحرص جامعة أسيوط على الوفاء به إنطلاقاً من مسئوليتها الوطنية والتنموية فى خدمة مجتمعها المحيط.

المنشاوي: القافلة تضم تخصصات مختلفة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التي يتم اطلاقها تحت عنوان "وصال الخير"، تعد واحدة ضمن سلسلة من القوافل المتعاقبة تحت نفس الإسم، والتى سوف تجوب القرى والنجوع فى محافظة أسيوط، والمحافظات المجاورة، وهو ما يعد أول أنشطة الجامعة فى العام الجامعى الجديد 2023/2024، وإعلاءً للشعار الذى أطلقه الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة "بعلمك وعملك... تبنى بلدك" ليكون شعاراً لعمل كافة قطاعات وكليات الجامعة خلال العام الدراسى الجديد ، مشيراً أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع المديريات المختصة بالمحافظة ومن المقرر أن تمتد ليوم واحد وتشمل خدمات موسعة فى عدد ممن المجالات تتضمن الكشف الطبى بتخصصات الرمد والجراحة والباطنة والأطفال وطب الأسنان والتوعية بأمراض الأورام ، إلى جانب فريق طبى للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والوسائل المناسبة للسيدات للمشاركة فى تنظيم النسل، إلى جانب خدمات بيطرية تشخيصية وعلاجية متنوعة تقدمها كلية الطب البيطرى، كما أنه من المقرر أن تتوجه القافلة لإحدى مدارس شطب حيث يشارك فريق عمل من كلية التربية الرياضية فى تنفيذ نشاط للتقييم والتوعية فى مجال الصحة البدنية عند الأطفال وفحص القوام ، كما يشارك فريق آخر من كلية التربية النوعية بتنفيذ أنشطة فنية بمشاركة اطفال المدرسة،

ومن المقرر أن تتضمن القافلة عدد من اللقاءات التوعوية للمزارعين وأهالى القرية فى المجالات الزراعية والبيطرية والإجتماعية من أجل رفع الوعى وكذلك تعزيز الشعور بالانتماء لدى الأطفال، كما تشارك وحدة التضامن الإجتماعى فى الجامعة بنشاط متميز يتضمن حملة لطرق الأبواب للتعريف بالقافلة وخدماتها وكذلك التوعية بأسس "التربية الأسرية الايجابية" بأسلوب مناسب ومعلومات بسيطة للأهالى في ضوء "برنامج التربية الاسرية الايجابية" الذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع اليونيسيف، والذى يتضمن معلومات عن كيفية الإعتناء بالنفس، وطرق الحماية من العدوى، والغذاء الصحى السليم، وسبل التربية السليمة للأطفال ودعمهم نفسياً وأسرياً، واهمية الحركة كجزء من النظام اليومى.

"وصال الخير" قافلة تنموية شاملة تطلقها جامعة أسيوط لقرية شطب

"وصال الخير" قافلة تنموية شاملة تطلقها جامعة أسيوط لقرية شطب