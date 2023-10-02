الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بنجيب من جيب مصر.. السيسي: إكرام الناس اللي عندها ظروف واجب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تسير بخطى سريعة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، مضيفة أن الوزارة تسعى إلى التطوير والميكنة وتعزيز البنية التحتية.

ووجهت، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من جلسة “بين الرؤية والإنجاز”، بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للقطاع المصرفي لمساعدة الوزارة في دفع أموال الزكاة والأموال غير المرئية التي تأخذ مجراها مجتمعيًا. 

وأشارت إلى أن برنامج تكافل وكرامة برنامج استثمار في البشر أكثر من 6 ملايين طفل مستفيد من البرنامج تحت سن 18 سنة.

ولفتت إلى أن الدولة تعمل على الشهداء المدنيين، الذين رحل كثيرا منهم بسبب مكافحة الإرهاب والتطرف، والذي يبلغ عددهم 1374 شهيد مدني و2509 مصابين.

 

جيب مصر

وأكد أن الرئيس السيسي ضاعف الأعداد والمبالغ التي تصل لأسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية المستمرة مدى الحياة، التي تزيد تدريجياً مع زيادات المعاشات. 

 

وأكملت أن النساء القعيدات يبلغن حوالي 300 ألف، ويمكن صرف 2000 جنيه دعمًا شهريًا لهم، ليطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الدكتور محمد معيط، وزير المالية بحساب التكلفة، ليعقب الرئيس: “إكرام الناس اللي عندها ظروف واجب محدش بيجيب حاجة من جيبه دا جيب مصر”.

 

 

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