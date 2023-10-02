إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية

أحالت نيابة الشروق، عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية، واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب 6 وقائع سرقات للدراجات النارية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (خفير - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود"، وأنهما ارتكابا عدد (6) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سئ النية" (3 عاطلين) "تم ضبطهم" وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.