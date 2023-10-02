الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رفع تعديات مقاهي العجوزة والعمرانية خلال حملات مسائية

رفع تعديات مقاهي
رفع تعديات مقاهي العجوزة والعمرانية

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى المواطنين الخاصة بوجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي والكافيهات بأحياء العجوزة والعمرانية.


وقد دفعت محافظة الجيزة بحمله من خلال حي العجوزة لتحقيق الانضباط بشوارع الإعلاميين وخلف مسرح البالون والتي أسفرت عن رفع التعديات كافة للمقاهي والكافيهات وغلق المنشآت المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رفع تعديات مقاهي العجوزة والعمرانية 


كما قام حي العمرانية بشن حملة بشوارع ترعه الزمر و محمود الزكي من شارع خاتم المرسلين وتم رفع محتويات مقهى زهرة الخليج ومقهى موكا لاستغلالهم أرصفة المشاة  ووضع الكراسي والترابيزات وإيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفه وتواجد الإدارات المعنية. 
وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية للمناطق محل الشكوي والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.

 

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