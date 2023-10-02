اجتماع بـ«تربية المنيا» لاستعراض المسارات الدراسية

عقد الدكتور عيد عبد الواحد علي عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا ، إجتماعاً لدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالمسارات الدراسية، وجاء ذلك بحضور الدكتور سيد عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ورؤساء الأقسام و مدير ضمان الجودة ومنسق برامج الدراسات العليا.

وفي بداية الإجتماع رحب عميد الكلية بأعضاء هيئة التدريس وهنئهم بالعام الجامعي الجديد 2023/2024، وتم دراسة المسارات الدراسية لبرنامج الدبلوم العامة في التربية بنظام الساعات المعتمدة ، وتفعيل المسار الدراسي الذي يتوافق مع تخصصات الطلاب المتقدمين للبرنامج ، ويخدم احتياجات سوق العمل ، كما تناول الإجتماع آليات تدريس مقرر البحث التربوي وبحوث الفعل ، بطريقة تكاملية بين التخصصات التربوية المختلفة بالكلية.

وفي نهاية الإجتماع، قدم عميد الكلية الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس ولجميع العاملين على ما بذلوه من جهد وإنجاز لملحق اللائحة، ونوه العميد، على انعقاد المؤتمر الدولى الرابع العلمى لكلية التربية الطفولة المبكرة، للباحثون، والذي يهدف الى استكشفاف البيئة الواقعية للطفال ذوى الإحتياجات الخاصة وتقديم الرؤية العلمية للدمج الشامل للأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة ، وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية لخدمة البيئة المناخية والنفسية والتربوية، ومن المقرر ان يعقد الخميس 9نوفمبر 2023 الجارى.