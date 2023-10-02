اتصالات تكشف تفاصيل انقطاع الخدمة

تعرض بعض عملاء شركة اتصالات من &e لانقطاع جزئي للخدمة في صباح اليوم الإثنين الثاني من أكتوبر وتوضح الشركة أن هذا الانقطاع ناتج عن أعمال حفر خارجة عن نطاق سيطرة الشركة وإنه بمجرد حدوث ذلك قامت فرق العمل بإجراء الإصلاح على وجه السرعة وتم استعادة الخدمة بنجاح.

وتأسف الشركة لما تعرض له بعض العملاء من هذا العطل الجزئي وتؤكد أنه ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها.

وختامًا تؤكد شركة اتصالات من &e حرصها الدائم على إعلاء مبدأ الشفافية ووضع رضاء عملائها على رأس أولوياتها. كما تتوجه الشركة بالشكر الجزيل لكل العملاء على تفهمهم.