مبيعات محلية تكبد البورصة 12.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
تراجعت مؤشرات البورصة بختام جلسة تعاملات اليوم بصورة جماعية متأثرة بمبيعات قادها المستثمرين المصريين.
خسر رأس المال السوقي للأسهم 12.9 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.356.7 تريليون جنيه.
هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوي19901نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى3749 نقطة.
تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5572 نقطة.
اتجهت تعاملات العرب والاجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 740 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 3.3 مليار جنيه .