قافلة طبية مجانية بقرى العدوة في المنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءاً من اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية النصر6 بمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، وذلك على مدار يومين متتاليين 2 و 3 من شهر أكتوبر الجاري.

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، تضم العديد من التخصصات منها ، ( الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

ومشيرا وكيل الوزارة ،إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.