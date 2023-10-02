الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قافلة طبية مجانية بقرى العدوة في المنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءاً من اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية النصر6 بمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، وذلك على مدار يومين متتاليين 2 و 3 من شهر أكتوبر الجاري.

 

 وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، تضم العديد من التخصصات منها ، ( الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

 

ومشيرا وكيل الوزارة ،إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

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