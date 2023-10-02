أمطار ورياح.. مفاجآت في حالة الطقس غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الثلاثاء، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الغربية وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أن هناك ظهورًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأكد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 30 والصغرى 23

السواحل الشمالية:- العظمى 28 والصغرى 22

جنوب سيناء:- العظمى 34 والصغرى 26

شمال الصعيد:- العظمى 32 والصغرى 22

جنوب الصعيد:- العظمى 39 والصغرى 26