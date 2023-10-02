وزيرة التضامن: نشكر السيسي على تقديره لجهود المنظمات الأهلية (فيديو)

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه منذ عام 2014 كان المطلب الأساسي للشعب هو العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة أقرت سياسات وتشريعات للحماية الاجتماعية لجميع فئات الشعب المصري.

تخصيص موازنات لوزارة التضامن الاجتماعي لم تصل إليها من قبل

وقالت وزيرة التضامن، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تخصيص موازنات لوزارة التضامن الاجتماعي لم تصل إليها من قبل، وتم تخصيصها للحماية الاجتماعية.

ووجهت وزيرة التضامن الشكر لمرسسات العمل الأهلي والتي أكدت أن لها أيادي بيضاء وتعتبر شريك أساسا في العمل، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديرة لجهود المنظمات الأهلية.