الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزيرة التضامن: نشكر السيسي على تقديره لجهود المنظمات الأهلية (فيديو)

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،  إنه منذ عام 2014 كان المطلب الأساسي للشعب هو العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة أقرت سياسات وتشريعات للحماية الاجتماعية لجميع فئات الشعب المصري.

txt

وزيرة التضامن تفتتح المعرض الخيرى وورشة عمل تدريب السيدات بالإسكندرية

تخصيص موازنات لوزارة التضامن الاجتماعي لم تصل إليها من قبل

وقالت وزيرة التضامن، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تخصيص موازنات لوزارة التضامن الاجتماعي لم تصل إليها من قبل، وتم تخصيصها للحماية الاجتماعية.

ووجهت  وزيرة التضامن الشكر لمرسسات العمل الأهلي والتي أكدت أن لها أيادي بيضاء وتعتبر شريك أساسا في العمل، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديرة لجهود المنظمات الأهلية.

مواد متعلقة

التموين تؤكد استمرار صرف السلع التموينية طوال الشهر

نائب "رئيس غرفة دمياط": فتح باب الاقتراض لصغار المصنعين بداية لحل أزمة التصنيع

وزيرة التضامن: دعم أسر المتوفين في ليبيا لن يتوقف عند صرف تعويض

وزيرة التضامن: جاري افتتاح 6 مراكز لعلاج الإدمان بعدد من المحافظات
الجريدة الورقية