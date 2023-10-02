نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل استقبال الطالبات الجدد بطب أسيوط

شهد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه اليوم حفل استقبال الطالبات الجدد والقدامى بكلية الطب بنات أزهر أسيوط والذى نظمته الكلية برئاسة الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب بنين والمشرف على كلية الطب بنات والدكتورة مني عبدالمجيد وكيلة الكلية وبحضور الدكتور عصام الدين محمد عميد الكلية السابق والدكتور وائل جاد الرب عميد معهد التمريض،ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأعضاء مكتب رعاية الشباب.

ورحب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بالطالبات الجدد والقدامى ناقلا لهن تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة متمنيا لهن عاماً دراسياً موفقاً وحياة جامعية زاخرة بتحصيل العلوم وممارسة الأنشطة الطلابية التي تدعمها الجامعة مناشداً الطالبات بضرورة الالتزام بالقواعد الجامعية والحرص على الاجتهاد والتفوق والبحث عن المعلومات المفيدة فى صقل الشخصية العلمية التي يحتاج إليها الطالب.

كما قام نائب رئيس الجامعة بتكريم الدكتور عصام الدين محمد عميد الكلية السابق وذلك لإنتهاء مدة عمادته للكلية موجهاً الشكر والتقدير لجهوده الكبيرة فى تطوير الكلية حيث تم افتتاح قاعة تحمل اسمه تقديرا وامتنانا لتفانيه فى خدمة الكلية داعيا المولى عز وجل التوفيق له دوام التوفيق والنجاح.