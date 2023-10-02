بيك الباتروس للفنادق تحتفل بالعيد السنوي الحادي والثلاثين داخل السوق المصرية للسياحة

احتفلت أمس مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية بالعيد السنوي الحادي والثلاثين داخل سوق السياحة المصرية.

جدير بالذكر أن رحلة كفاح رجل الأعمال الوطني كامل أبوعلي، بدأت بافتتاح منتجع السويسرية المعروف حاليًا بمنتجع بيتش الباتروس بالغردقة في ٢٤ سبتمبر ١٩٩٢ واستمرت الرحلة حتى وصل عدد المنتجعات لرقم ٣٠ منتجع داخل مصر والمغرب في أقوى المقاصد السياحية بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ومراكش وأغادير ووصلت عدد غرف المجموعة الآن لما يزيد عن ١٤ ألف غرفة فندقية وأكثر من ١٢ ألف موظف وشريك في النجاح.

وقد أكد رجل الأعمال كامل أبوعلي بأن ما وصلت إليه المجموعة من نجاح وتطور يشرف قطاع السياحة المصرية فى كل الأسواق العالمية يرجع لتعاون وتضافر جهود كل المديرين والعاملين داخل المجموعة وبالطبع يرجع أيضًا لولاء نزلاء منتجعات بيك الباتروس على مدى الـ٣١ عام الماضيين من كل جنسيات العالم ..