أسعار تذاكر حفل أحمد جمال في الأوبرا

يستعد المطرب أحمد جمال، لإحياء حفل غنائي ضخم بدار الأوبرا المصرية، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر، بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى، وقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، على خشبة المسرح الكبير، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيدة.

وانقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيها، والثانية بمبلغ 210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيها.



ومن المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وينقسم إلى فاصلين يحيي الفاصل الأول نجوم الفرقة وهم المطربون، سارة زكي، إيناس عزالدين، أحمد سعيد، وأحمد عصام، ويختتم الاحتفالية الفنان أحمد جمال، الذي يحيي الفاصل الثاني بباقة من أجمل الأعمال الوطنية التي أبدعها كبار الملحنين.

ويجهز المايسترو الدكتور مصطفى حلمي لبرنامج فني مميز لتقديمه خلال الحفل يضم أغنيات وطنية منها: عظيمة يا مصر لـ وديع الصافي، يا أغلى اسم في الوجود- لفي البلاد يا صبية لـ محمد الموجي، تسلملي يا وطني لـ سعاد محمد، البندقية- الله يا بلادنا لـ محمد عبدالوهاب، أهيم شوقًا لـ الشيخ إمام، يا بوي يا مصر لـ هاني شنودة، بالأحضان لـ كمال الطويل، مصر التي في خاطري- طوف وشوف- قصيدة مصر لـ رياض السنباطي، يا حبيبتي يا مصر- عاش اللي قال- على الربابة لـ بليغ حمدي، سمينا وعدينا لـ عبدالعظيم محمد.