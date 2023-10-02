عقب التسهيلات الحكومية.. استثمارات حظيت بنصيب الأسد في 2023

يحظى الاستثمار في السوق المصرية برصيد جذب كبير للمستثمرين في مصر، حيث أولت الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية اهتمامًا كبيرًا بالكثير من القطاعات لتحقيق رؤية مصر 2030.

وجاءت أبرز القطاعات التي حظت نصيب كبير من المستثمرين وهو قطاع التكنولوجيا حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 0.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2013 /2014 إلى 26.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

خطة بناء مصر الرقمية

كما بلغت نسبة الاستثمارات العامة المنفذة في القطاع 3.2% خلال العام المالي 2021/2022، وبلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إجمالي الاستثمار الأجنبي 6.8% خلال نفس العام.

كما تبنت الدولة خطة بناء مصر الرقمية، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز التحول نحو التحول والنضح الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز الشمول الرقمي والشمول المالي، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى تطوير البريد وتعزيز خدمات التعهيد وتعزيز مكانة مصر التكنولوجية على المستويين الإقليمي والدولي، هذا وتعد خطة "بناء مصر الرقمية" بمثابة رؤية شاملة ومسار استراتيجي، وحجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.

استثمار صيني بتدوير المخلفات

كما نجحت في جذب أكبر كيانا صينيا فى مجال إعادة التدوير للاستثمار فى السوق المحلية، عقب معايشتهم للحوافز المقدمة لشركته الحاصلة على الرخصة الذهبية الأولى، ليقرر الدخول فى مباحثات مع الهيئة العامة للاستثمار حول المشروع المحتمل.

أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

من جهته كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالى 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام الماضى.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضى، شهد العام المالى 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل 8.9 مليار دولار.

وأوضح "هيبة"، أن مصر الأولى أفريقيا والثانية في الشرق الأوسط في جذب الاستثمارات، بعد دولة الإمارات بالمركز الأول.