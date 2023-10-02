أهمية تشكيل لجنة متخصصة لدعم جهود الدولة في الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور مصطفى أبو جمرة، خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، إن توجيه الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن بشأن تشكيل لجنة متخصصة لدعم جهود الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي يأتي في ضوء جهود الدولة المصرية في هذا المجال، وفي إطار انتباه القيادة السياسية لخطورة وأهمية الذكاء الاصطناعي.

تشكيل لجنة متخصصة



وأضاف أبو جمرة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تشكيل لجنة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ستضع المعايير الاخلاقية والقانونية لتفعيل الذكاء لخير الامة وتحاشي المساويء، ويشجع المطورين المحليين نظرًا لانه أصبح قنبلة نووية، ودفع الاسواق الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، ويعطي قدرة تنافسية، وبالتالي يمكن عمل خدمات ذكاء اصطناعي تصديرية لجلب العملة الصعبة.

الذكاء الاصطناعي



وذكر خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي تقنية مغيرة للحضارة الانسانية مثل الامترنت وغيرها، والعالم اليوم بشكله الحالي يدل على أنه سيتغير بشكل خطير، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يخلق فرصًا جديدة وتهديدات جديدة فهو يستخدم في الخير والشر، فمن اللممكن أن يستخدمه أهل الشر لارباك المجتمع وبالتالي لابد أن يكون لدى المجتمع انتباه فهو يقوم بعمل الاخبار والفيديوهات والتسجيلات ويشكك فيها حتى يثبت العكس.

البيانات الصحيحة



وتابع خبير امن تكنولوجيا المعلومات، أن مصر دولة لديها وفرة في البيانات، والبيانات التي جمعها في مكتبة الاسكندرية ومكتبة التليفزيون وهيئة الكتب وغيرها، مشيرًا إلى أن الذكاء يعتمد تمامًا على إمداده بالبيانات الصحيحة والخوارزميات التي تعد معدلات رياضية شديدة التعقيد تقوم بإستنباط البيانات والتحليلات المنوط بها، لذلك فإن تفعيل الذكاء لابد أن يؤخذ بجدية ، على حد قوله.