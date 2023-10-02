وزير الرياضة يشيد بنتائج منتخب الكاراتية في بطوله الدوري العالمي بقبرص

ثمن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، النتائج المميزة التى حققها المنتخب الوطنى للكاراتيه خلال المشاركة فى منافسات بطولة الدوري العالمي "، والتي أقيمت في قبرص.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان من نصيب فريقي الكاتا جماعى الرجال والسيدات، فيما جاءت الميداليتين الفضيتين من نصيب زياد علي وجنى خميس، أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب فريق السيدات الثاني وميار زين العابدين ومريم العزبي.



قدم وزير الرياضة التهنئة للاتحاد المصرى للكاراتيه، ولاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى للكاراتيه على إنجازهم فى بطولة الدوري العالمي "البريميرليج"، وتحقيق ٧ ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي أنه يتابع كافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين فى مختلف البطولات العالمية والقارية ،وذلك فى إطار اهتمام وزارة الرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.