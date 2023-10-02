توفيق السيد: أخطاء الحكام في أول جولتين بالدوري مؤثرة وبيريرا لا يصلح

أكد توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، كان هناك أخطاء كبيرة ومؤثرة من قبل الحكام في مباريات الأسبوع الأول والثاني بالدوري الممتاز, وهذا لم يكن متوقع لأن دائماً الحكام يبدأون الموسم بتركيز عال وهذا لم يحدث.

وأضاف، أن أخطاء الحكام نتيجة التحضير للموسم لم يكن على المستوى المطلوب في ظل وجود خبير أجنبي للتحكيم ويرأس منظومة التحكيم المصري وتطوير الحكام وخاصة المادة العلمية والانضباط.

وأشار، أن الحكام المصريين على أعلى مستوى وكفاءة نتيجة طريقة التعامل معهم سواء من الكاف أو الفيفا والاتحاد العربي لأن الإدارة التحكيمية تكون على أعلى مستوى، ويتمنى التوفيق للتحكيم المصري في عدم وجود بيريرا على رأس المنظومة التحكيمية لأنه لا يصلح بأي شكل من الأشكال.