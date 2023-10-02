تبث محتوى مقرصن.. مداهمة 8 قنوات فضائية غير مرخصة في الجيزة

داهمت أجهزة الأمن 8 قنوات فضائية غير مرخصة في الجيزة، وذلك في إطار مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص، بإنشاء وإدارة 8 قنوات فضائية مختلفة المحتوى "بدون ترخيص" تبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً والمملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى، وهيئات البث الإذاعى المصرية والأجنبية مستخدماً برامج "مقلدة ومنسوخة" منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل سكنه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط مالك القنوات، وبالتفتيش فى حضوره تم العُثور على (2 جهاز لاب توب - عدد من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إدارة القنوات الفضائية – مبلغ مالى - عدد 6 بطاقات إئتمان لبنوك مختلفة – 2 دفتر شيكات بإسم المتهم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه المخالفات بقصد التربح المادى.

إصابة 27 شخصا في حريق مديرية أمن الإسماعيلية





قالت مصادر طبية بالإسماعيلية ان نحو 27 مصابا تم نقلهم حتى الان الى مستشفيات الإسماعيلية في حريق مبنى مديرية امن الاسماعيلية الذي اندلع فجر اليوم وتسبب في احتراق المبنى المكون من 11 طابق بالكامل .

وأكدت المصادر ان المصابين ما بين حروق وجروح واختناقات جراء الحادث تم نقلهم لمجمع الاسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم بينهم ضباط ومجندين فيما لم يتم الاعلان رسميا عن وجود وفيات من عدمه حتى الان .

وقالت مصادر امنية ان السنة اللهب اطفئت بشكل كامل ولا تزال عمليات التبريد مستمرة وان لجان التحقيق واللجان الفنية لن تتمكن من دخول المبنى حتى يتم التأكد من اطفاء الحريق وعدم اشتعاله مرة اخرى .

وعلمت بوابة الوفد الالكترونية انه تم اغلاق كافة وصلات الغاز الطبيعي بالمنطقة المحيطة بمديرية الامن فيما تم اغلاق الشوارع المؤدية للمديرية وافساح الطرق لسيارات الدفاع المدني والاوناش وسيارات الإسعاف.

وكان قد تم الدفع بعدد من المروحيات التابعة للقوات المسلحة للمساعدة في تبريد اثار حريق مبنى مديرية امن الاسماعيلية والذي اشتعل بالكامل في نحو الثالثة من فجر اليوم الاثنين مما تسبب في سقوط اجزاء من المبنى وتهالك المبنى بالكامل .

مصرع طفل وإصابة آخر في تصادم سيارة بالشرقية



لقى طفل مصرعه، وأصيب آخر بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تعرضهم اليوم الأحد، لحادث اصطدام سيارة بهما بطريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على جثمان الآخر تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان، بنطاق مركز بلبيس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بطفلين 7 و 9 سنوات أثناء عبورهما الطريق، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابات متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.