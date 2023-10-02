محافظ أسيوط يعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر أكتوبر بـ 5مراكز

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر أكتوبر 2023 والتي تبدأ بعد غد الثلاثاء 3 أكتوبر بعدد من القرى بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة هي القوصية وديروط وأسيوط والفتح والبداري وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لافتا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان منوهًا إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.

وأضاف المحافظ أن القوافل الطبية لشهر أكتوبر تبدأ عملها من يوم 3 إلى 29 أكتوبر 2023 ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 أكتوبر بقرية منشأة خشبة بمركز القوصية تنتقل بعدها لقرية الأنصار يومي السبت والأحد 7 و8 أكتوبر بعدها تتوجه لقرية قصير العمارنة يومي الثلاثاء الأربعاء 10 و11 أكتوبر ثم تتوجه القافلة لمركز ديروط وتقدم خدماتها بقرية نجع خضر يومي السبت والأحد 14 و15 أكتوبر ثم قرية أبو كريم بذات المركز يومي 17 و18 أكتوبر بعدها تنتقل لقرية بهيج بمركز أسيوط يومي السبت والأحد يومي 21 و22 أكتوبر ثم قرية بصرة بمركز الفتح يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و24 أكتوبر وتنهي القوافل أعمالها يومي السبت والأحد 28 و29 أكتوبر بقرية النواورة بمركز البداري.