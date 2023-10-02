مبادرة "بلغني" فى قنا تستجيب لـ 4 بلاغات بتراكم المخلفات

قال أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، إن مبادرة "بلغني" المعنية بتحسين البيئة وإزالة المخلفات، تلقت 4 بلاغات عى مدار الأيام الماضية من خلال أرقام التليفونات المُخصصة لتلقى تلك الشكاوى، وكذلك من خلال صفحة مكتب إعلام محافظة قنا.

ونوه المحافظ، أن البلاغ الأول ورد بشأن تراكم القمامة بطريق الشقيفى – الكوم الأحمر الذى يربط بين مركزى ابوتشت وفرشوط ، و تم التنسيق مع سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و على الفور انتقلت معدات النظافة إلى موقع الشكوى ، وتم رفع التراكمات، و البلاغ الثانى ورد بشأن تراكم كميات من القمامة بأحد الشوارع المتفرعة من شارع المعتقل بمنطقة الشئون بمدينة قنا ، وتم التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و رفع تلك التراكمات فور ورود الشكوى.

وتابع المحافظ، أن مبادرة " بلغنى " استقبلت بلاغ احد المواطنين بشأن تراكم القمامة بقرية نجع ابراهيم ، التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية بمركز نجع حمادى ، وقام المسئولون عن استقبال البلاغات بالتنسيق مع أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة نجع حمادى ، وتم رفع القمامة على الفور ، وكذلك استقبلت المبادرة بلاغ من احد المواطنين بشأن تراكم القمامة بجوار كوبرى ومدرسة البارود الإعدادية ، وتم التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط ، و رفع القمامة فورا.

وبيّن المحافظ، أن المبادرة مستمرة في التفاعل بشكل ايجابى وفعال مع بلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة ، خاصه أنه تم اطلاق المبادرة خصيصا لإتاحة عدة وسائل أمام المواطنين للإبلاغ على تراكمات القمامة ومشاركة الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على النظافة العامة ، وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث .

وأطلقت محافظة قنا، خلال الأسبوع الماضى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ، مبادرة بلغني، وتواصل استقبال بلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة في الشوارع ، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لإزالتها بشكل فورى .