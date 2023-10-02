النائب عمرو هندي: حكاية وطن رسالة طمأنة للمصريين وأجاب عن تساؤلات الشارع

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مؤتمر "حكاية وطن" كشف للجميع حجم الانجازات، إضافة لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية، عن الأوضاع الجارية وكشف التحديات وطرح العديد من التساؤلات التى تشغل بال المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تساؤلات رئيس الجمهورية بشأن ملف الأسعار والحديث عن السلع الأساسية من أبرز الأسئلة التى تشغل المواطن المصرى، ومن ثم هذا يؤكد أن القيادة السياسية على علم تام بما يجرى فى الشارع المصرى، إضافة للمصداقية والشفافية والمصارحة فى الحديث مع الشعب طوال الوقت وهذا ما يحمل رسائل طمأنة من قبل القيادة السياسية للمواطنين.

وأشاد النائب عمرو هندى، بمؤتمر "حكاية وطن" ودوره الكبير فى كشف الأمور على حقيقتها أمام المصريين، ورؤية الدولة للفترة المقبلة، وهذا لم يكن فى العصور السابقة، متابعا:" القيادة السياسية تعتمد على مبدأ المصارحة والمكاشفة وكشف كل الامور بتفاصيلها للمصريين وهذا أمر لم نكن نعهده فى العصور السابقة".

وأكد عضو مجلس النواب، أن الملفات التى القى المؤتمر الضوء عليها تمثل عصب الاقتصاد المصرى، وتعكس رؤية الدولة فى التعامل مع الملفات بجدية، خلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من النتائج الملموسة للجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة بشكل جاد على أرض الواقع، مؤكدا أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.