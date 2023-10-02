السيسي: التلفزيون كله طبخ ومفيش برنامج بيتكلم عن عادات صحية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه غير راضٍ على نسبة 29% لاكتشاف إصابة مريضات سرطان الثدي متأخرًا بدل 72%، متابعًا: "إحنا هنعلم الناس إزاي تكشف على نفسها".

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الإثنين: "إحنا عاوزين نعلم بناتنا أنهم يخلوا بالهم من الموضوع ده عشان متتجرحش وميتكسرش بخاطرها، وعملنا المبادرة عشانهم وإذا اكشتفنا المرض مبكرا هتتعالج بسرعة".

القنوات كل شوية مطبخ

وتابع: "بدل ما نلح في القنوات كل شوية مطبخ مطبخ مطبخ، حد يلح في الموضوع ده شوية"، متابعًا: "مفيش برنامج شفته بيتكلم عن عادات صحية ورياضية".