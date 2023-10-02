الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: التلفزيون كله طبخ ومفيش برنامج بيتكلم عن عادات صحية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه غير راضٍ على نسبة 29% لاكتشاف إصابة مريضات سرطان الثدي متأخرًا بدل 72%، متابعًا: "إحنا هنعلم الناس إزاي تكشف على نفسها".

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السيسي: بقول للناس اللي مش عاجباها المستشفيات الدولة لما يكون معاها هتجيب

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السيسي: المتبرع بمشتقات البلازما هياخد رقم معتبر

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الإثنين: "إحنا عاوزين نعلم بناتنا أنهم يخلوا بالهم من الموضوع ده عشان متتجرحش وميتكسرش بخاطرها، وعملنا المبادرة عشانهم وإذا اكشتفنا المرض مبكرا هتتعالج بسرعة".

القنوات كل شوية مطبخ

وتابع: "بدل ما نلح في القنوات كل شوية مطبخ مطبخ مطبخ، حد يلح في الموضوع ده شوية"، متابعًا: "مفيش برنامج شفته بيتكلم عن عادات صحية ورياضية".

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