افتتاح حديقة نجع حمادي شمال قنا لسكان المدينة والقري المجاورة

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، حديقة نجع حمادي العامة، شمال المحافظ، أحد المزارات الترفيهية الحضارية، لخدمة أهالى المدينة والقرى المجاورة.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية .

الافتتاح

أوضح محافظ قنا، أن الحديقة تبلغ مساحتها فدان، و تأتى ضمن الجهود التي تبذلها المحافظة لزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة علي استغلال المناطق الغير مستخدمة وإنشاء العديد من الحدائق العامة والمتنزهات داخل الكتل السكنية لخلق متنفسًا حضاريًا للمواطنين.

موقع الحديقة

وتقع الحديقة الحديقة بمدخل عمارات الإسكان الاجتماعي شرق مدينة نجع حمادي علي مساحة 5600م ويحوطها سور من أشجار الزينة، وبدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، العمل فيها فى سبتمبر من العام الماضي.