«جاليري بيكاسو»  يستضيف «الأرض» و«سيدة القاهرة» 

يقام حاليًا فى جـاليرى بيكــاسو معرض كل من الفنان أحمد عبدالكريم تحت عنوان «الأرض» والفنانة لينا أسامة تحت عنوان «سيدة القاهرة».

يستمر المعرض حتى يوم 13 أكتوبر 2023، يوميًا من الساعة 10:30 ص حتى 9 م عدا أيام الأحد.

ولد أحمد عبدالكريم سنة 1954 ونشأ فى صعيد مصر والمنيا. تخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان. حصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى التربية الفنية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. تم تعيينه معيدا بكلية التربية الفنية قسم الديكور، أقام أول معرض فردى له بأتيليه القاهرة عام 1983 وله أكثر من 20 معرضا فى مصر، السعودية، فرنسا، النمسا، روما وغيرهم كما شارك فى العديد من المعارض الجماعيه داخل مصر وخارجها وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدوليه ومنها الجائزة الذهبية لمسابقة معرض ملون السعودية عام 1997والجائزة الأولى لتصميم ملصق الحفاظ على البيئة جامعة الملك سعود عام2001

من أعمال الفنانة الفنان احمد عبدالكريم

أما الفنانة لينــا أسـامـة فقد ولدت عام 1986. تخرجت في كلية الفنون الجميلة بالزمالك ودرست فى أكاديمية سالزبورج للفنون الجميلة بالنمسا من عام 2006 إلى 2009. وقد عرضت أعمالها فى العديد من المعارض الفردية فى القاهرة، كما شاركت فى العديد من العروض الجماعية الدولية، من باريس إلى فنزويلا إلى تايوان.

من أعمال الفنانة لينا أسامة

حصلت الفنانة على بكالوريوس التصوير فى القاهرة 2009، كما درست فى أكاديمية سالزبورغ بدولة النمسا 2006-2009 و قد شاركت فى أكثر من 130 معرضا من ضمنهم معرض فردى بمتحف الفن المصرى الحديث2022 وفى جاليرى بيكاسو إيست 2022 والمعرض العام 2022 وأيام قرطاج للفن المعاصر2023 ومعرضا بالمتحف القومى للحضارة المصرية 2023 والمكتب الثقافى المصرى بلندن 2023 بالإضافة إلى ارت فير مصر الدولى 2021 وورلدارت دبى 2020 و مجمع متاحف محمود سعيد 2018ومتحف التراث الأمازيغى بالمغرب 2019 وجاليرى جو ارتس ببوخاريست 2016 ونايل جاليرى 2016 وبينالى فينزويلا 2021-2022 ومعارض فى جاليرى ميد أن فى فينيسيا وسوهو جاليرى بالسويد وجاليرى 422 بالنمسا. لها مقتنيات فى متاحف عالمية.