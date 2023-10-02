السيسي: المتبرع بمشتقات البلازما هياخد رقم معتبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المتبرع بمشتقات البلازما، سيحصل على "رقم معتبر"، متابعًا: "ممكن يتبرع ملايين وبكده أكون قدرت أجيب دخل من فكرة تحسن صحة الناس وخليت البلازما تكون صناعة مصرية".

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الإثنين، أن الدولة أنشأت 8 مراكز حتى الآن والمستهدف 100 مركز خلال المراحل المقبلة.

وأكد أن مشروع مشتقات البلازما كان حلما بدأ عندما كنت وزيرا للدفاع، مضيفا: "الدولة المصرية كانت فكرت في الموضوع ده قبل كدة لكن لم يتحقق".

شركات البلازما العالمية رفضت التعاون مع مصر في البداية

وأوضح أن كل شركات البلازما العالمية التي لها اسم يمكن يستخدم لم تتعاون معنا، مضيفا: "إحنا كنا مصرين إننا نعمله على الأسس اللي اتعمل عليها والشراكة تحمل اسم الشركة العالمي وتكون معانا في كل الإجراءات علشان يكون في مصداقية".

وذكر أن الدولة لم تستطع تنفيذ المشروع حتى جاءت جائحة كورونا التي غيرت الفكر العالمي وكانت الفرصة متاحة فحصدنها ونفذنا مشروع مشتقات البلازما.

وتابع: "لقينا الناس غيرت الخريطة بتاعتها وكانوا مستعدين أنهم يشتغلوا مع مصر وتم عمل الاتفاق وكنا عايزين المصنع يكون شغال في عام 2024، ولكن تم الاتفاق على أن المصنع يكون شغال هنا في 2026".