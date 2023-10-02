الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم بمدارس طامية وغرب

جولة وكيل الوزارة
جولة وكيل الوزارة بالمدارس

 

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بجولة ميدانية بالمدارس ، لمتابعة إنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

 تفقدت وكيلة الوزارة، مدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي ، ومدرسة طامية للتعليم الأساسي، بحضور  مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام ، و محمود هيبة مدير عام إدارة طامية التعليمية.

تابعت دكتورة أمانى المدرسة والفصول، وأشادت بانضباط وانتظام العمل بالمدرسة، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية ، وأكدت على ضرورة الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والطالبات بالمدارس، وتوفير الرعاية الكامله للتلاميذ و الاهتمام بهم  والارتقاء بمستواهم الدراسى.

 وفي سياق متصل، تابعت ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، مدرسة أرض البحوث الرسمية للغات بالفيوم، وحضرت طابور الصباح وتحية العلم، وتابعت المدرسة والفصول الدراسية، وحسن انتظام العمل بالمدرسة.


 


 


 


 


 


 






 

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