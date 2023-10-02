جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم بمدارس طامية وغرب

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بجولة ميدانية بالمدارس ، لمتابعة إنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

تفقدت وكيلة الوزارة، مدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي ، ومدرسة طامية للتعليم الأساسي، بحضور مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام ، و محمود هيبة مدير عام إدارة طامية التعليمية.

تابعت دكتورة أمانى المدرسة والفصول، وأشادت بانضباط وانتظام العمل بالمدرسة، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية ، وأكدت على ضرورة الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والطالبات بالمدارس، وتوفير الرعاية الكامله للتلاميذ و الاهتمام بهم والارتقاء بمستواهم الدراسى.

وفي سياق متصل، تابعت ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، مدرسة أرض البحوث الرسمية للغات بالفيوم، وحضرت طابور الصباح وتحية العلم، وتابعت المدرسة والفصول الدراسية، وحسن انتظام العمل بالمدرسة.



































