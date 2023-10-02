تفاصيل الاجتماع الفني للقاء الرياضي للأسر الطلابية في جامعة كفرالشيخ

عقدت وزارة الشباب والرياضة بحضور ممثلي الجامعات المصرية المشاركة الاجتماع الفني الخاص بالمهرجان الرياضي للأسر الطلابية في نسختة الثالثة تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة" والمقام في جامعة كفر الشيخ .

و قال نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال أنه تم خلال الاجتماع شرح اللوائح القانونية والفنية والإدارية الخاصة بتنظيم المسابقات الرياضية, كذلك اجراء القرعة في كافة الألعاب والمنافسات التي ستقام خلال اللقاء, مع التأكيد علي توافر كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بعوامل الأمن والسلامة لكافة المشاركين.

وأوضح عبد العال أن اللقاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي, اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ, الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة.

و أشار نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال إلى أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصاً في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات.

و أكد عبدالعال أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية يعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في النشاط الرياضي، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويشارك في المهرجان الرياضي من الجامعات المصرية 19 جامعة بمشاركة 400 طالب وطالبة بالإضافة الي هيئة الاشراف من الوزارة والجامعة والأسر الطلابية بالجامعات.

وتضم فعاليات المهرجان انشطة ومسابقات رياضية في العاب "تنس الطاولة "بنين – بنات" - كرة القدم للخماسي "بنين" - لعبة الدارتس – ثلاثي كرة السلة "بنين – بنات"" بالإضافة الي أنشطة والعاب ترفيهية للممارسة العامة لجميع طلاب الجامعات في المهرجان.