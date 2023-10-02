الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يقاطع مذيعة حكاية وطن: امنحي وزير الصحة فرصة من فضلك

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مذيعة مؤتمر "حكاية وطن" بعدما منحت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، 15 دقيقة فقط، لسرد جهود الدولة في مجال الصحة خلال الـ9 سنوات الماضية.

وقال الرئيس السيسي خلال جلسات اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن" الإثنين: "15 دقيقة فقط يبقى مش هيقول حاجة، يا أستاذة أمل أديله فرصة من فضلك".

تفاصيل جلسات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن

فيما يشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين والاخير عقد ثلاثة جلسات الاولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي و الثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

ويأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

 

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