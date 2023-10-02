التعليم: لا صحة لمنح مدارس الجيزة إجازة اليوم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة منح مدارس الجيزة إجازة اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك في إطار ما أثير علي مواقع التواصل الاجتماعي حول منح مدارس محافظة الجيزة إجازة اليوم الاثنين ٢ أكتوبر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما تم تداوله عار تمامًا عن الصحة وأن الدراسة منتظمة بصورة طبيعية في مدارس محافظة الجيزة وكافة مدارس الجمهورية.

انطلاق الدراسة في جميع مدارس الجمهورية

وانطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في جميع مدارس الجمهورية الحكومية والخاصة والتجريبية أمس الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (٣،٢٠١) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي العام لجميع المواد الأساسية في مدارس الجمهورية الرسمية والرسمية لغات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه يخصص باقي النصاب المقرر خلال العام الدراسى الجديد لحصص المادة لمناقشة المحتوي الذي تم مشاهدته وإتاحة المادة العلمية من خلال مسئول التطوير التكنولوجي وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على القنوات للطلاب لتمكينهم من متابعتها من المنزل.

ووجهت مدير التطوير التكنولوجي بالمديرية بالإشراف على الدخول على الرابط لتحميل الحصص الخاصة بالمواد الدراسية لمدرستنا (۲۰۲۰۱) والتوجيه لجميع الادارات التعليمية والمدارس بالدخول على الرابط واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للكتاب الدوري المشار إليه بعالية حيث سيتم إرسال الرابط من خلال البريد الإلكتروني الخاص لجميع الإدارات والمدارس.

وقدم وزير التربية والتعليم التحية والتقدير للمعلمين والمعلمات، قائلًا: "أنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلًا منتجًا مبوال، وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلًا مزدهرًا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علما ومعلمًا.. وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة".

ووجه وزير التربية والتعليم خالص الأمنيات بالتفوق والنجاح لطلاب المدارس، قائلا:"فأنتم حاضر الوطن ومستقبله.. ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل".

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تخصيص أول أيام العام الدراسي الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى مثل الصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الهدف من تخصيص أول أيام العام الدراسي الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى هو التغلب على مشكلة التزاحم والتدافع التي تحدث كل عام.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحزمة إجراءات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي.